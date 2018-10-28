HABER

Hakkari'de İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Kavaklı bölgesinde jandarma ve polisin  sürdürdüğü operasyonlar sırasında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Kavaklı bölgesinde jandarma ve polisin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.10.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.