Hakkari'de İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Kavaklı bölgesinde jandarma ve polisin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.10.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

