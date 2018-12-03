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Hakkari'de ihaleye fesat operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de ihaleye fesat operasyonu: 11 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamalarında ise kaçak 600 litre akaryakıt, 615 cep telefonu, 115 kilo pipo tütünü, 86 kilo çay, 17 kilo nargile tütünü, 123 kilo dökme çay, 128 çift ayakkabı ele geçirildi.

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