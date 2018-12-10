Hakkari'de ihaleye fesat operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelerden 5'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 10 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliye'ye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

