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Hakkari'de ilaç kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan çok sayıda ilaç ele geçirildi, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta çok miktarda kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan ilaç ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İhbarı değerlendiren ekipler, 2 Ekim'de takip sonrası bir araçta arama yaptı.

Aramada çok miktarda kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan ilaç ele geçirildi.

Araçta bulunan ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari ilaç Kaçakçılık

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