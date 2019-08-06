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Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan ’Harun’ kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:39 | Son Güncelleme

Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan ’Harun’ kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan ’Harun’ kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

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