Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve MİT’in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan ’Harun’ kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari\u2019de, Jandarma, Emniyet ve M\u0130T\u2019in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan \u2019Harun\u2019 kod adl\u0131 Mikdat \u00d6rde adl\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.E\u015fi \u00f6l\u00fcnce yerle\u015fti\u011fi aday\u0131 14 y\u0131lda bamba\u015fka bir yer haline getirdiT\u00fcm \u0130\u015f\u00e7i Emeklileri Dul ve Yetimleri Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131, \u015fube ba\u015fkanlar\u0131yla bir araya geldi\u015eirince\u2019de mermer oca\u011f\u0131na olumsuz yan\u0131t sonras\u0131 vatanda\u015flar tek y\u00fcrek
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