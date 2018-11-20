Hakkari'de kaçak sigara, kurusıkı tabanca ve takı çeşitleri ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, kolye, yüzük, kuru sıkı tabanca, sahte pasaport ve sürücü belgesi ele geçirildi.

Hakkari ve ilçelerinde polisin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 12-19 Kasım tarihleri arasında yol uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, 350 paket sigara, 20 bin 934 yüzük, 418 çift küpe, 182 takım 3’lü takı seti, bin 867 kolye ve sahte olduğu değerlendirilen 1 yabancı pasaport ile 1 sürücü belgesi ele geçirildi. Konrollerde, 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Şemdinli ilcesi hacıbey Köyü Başaklı Mezrası'nda düzenlenen operasyonda ise ,10 çuval içerisinde toplam 339 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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