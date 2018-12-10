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Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de jandarma ve polisin yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, saat, akaryakıt ve telefon ele geçirildi.

Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ve polisin yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, saat, akaryakıt ve telefon ele geçirildi.
Hakkari ve ilçelerinde, polisin kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 03-10 Aralık tarihleri arasında polis ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, 1636 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 saat ve 1 cep telefon ele geçirildi. Konrollerde, 9 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildiHakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

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