Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''20 - 27 Ağustos tarihlerinde ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 193 litre akaryakıt, 3 bin 850 paket sigara, 129 kilogram nargile tütünü ve sahte olduğu değerlendirilen 5 pasaport ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

