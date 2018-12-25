Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefon aksesuarları ve alkollü içecek ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18-24 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan yol uygulamalarında, 3 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 152 litre akaryakıt, 8 cep telefonu aksesuarı, 5 şişe alkollü içecek ve 119 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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