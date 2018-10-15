Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı bin 199 tarım ilacı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağraönü mevkisinde 13 Ekim'de icra edilen keşif ve gözetleme esnasında sahipsiz 2 yük hayvanı tespit edildi.

Yük hayvanlarının üzerinde gümrük kaçağı bin 199 tarım ilacı ve 140 kilogram çay ele geçirildi.

