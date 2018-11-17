Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, gümrük kaçağı sigara, tereyağı, çaydanlık ve halı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda, 15 Kasım'da Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağaraönü mevkisinde arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtilen açıklamada, "Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin 500 paket sigara, 252 kilogram tereyağı, 189 çaydanlık, 13 halı, 50 kilogram ham propolis ve 100 kilogram çay ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

