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  4. Hakkari'de, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkâri’de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat  (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 personelle, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkâri’de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 personelle, 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonun sürdürüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel 55 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 17 adet patlamaya hazır el yapımı paylayıcı düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi. Terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir."

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