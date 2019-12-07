HABER

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar ve sis etkili oluyor.

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar ve sis etkili oluyor. Yağış ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yüksekova'da bu sabah ilçe sakinleri, kar yağışıyla uyandı. Kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezinde sis de etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bu yıl karın geç geldiğini belirten ilçe sakinleri, yağış nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar, kışın zorlukları olduğunu ancak, ancak yine de bu mevisimi sevdiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
Eskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandımEskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandım
Palandöken: “Şoför esnafının ticari akaryakıta ihtiyacı var”Palandöken: “Şoför esnafının ticari akaryakıta ihtiyacı var”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.