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Hakkari’de kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini beyaza büründü. Haftayı sıcak ve güneşli geçiren Hakkari ve Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkil oldu. Bir anda bastıran yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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