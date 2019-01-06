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Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenen 3ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulak Mahallesi'nde yaşayan Akdoğan ailesi, 112 Acil Servisi arayarak tüplü şofbenden sızan gazdan etkilendiklerini bildirerek yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
5 kişi Hakkari karbonmonoksit zehirlenme

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