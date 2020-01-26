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Hakkari'de karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışıyla kapanan 14 köy ve 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını yürütüyor.

Hakkari'de karla mücadele

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, yoğun kar yağışıyla kapanan 14 köy ve 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını yürütüyor.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ve 39 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

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