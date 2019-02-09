Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 199 yerleşim yerinde başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 199 köy ile mezra yolunun ulaşıma kapandığı il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Yukarı Merzan Mahallesinde çiftlik yolunun açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi harekete geçti.

Bir süreden beridir kapalı olan Hekim Çiftçi isimli vatandaşa ait çiftlik yolu, kar ve tipiye rağmen il özel idaresi karla mücadele ekibince yeniden ulaşıma açıldı. 6 ailenin Merzan Mahallesi’nin üst kısımlarında tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Çiftçi, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen çiftlik yolunu ulaşıma açan il özel idaresi yetkililerine teşekkür etti.

“Kentteki çocukların kar sevinci”

Akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışına rağmen kendilerini dışarı atan Dağgöl Mahallesi’ndeki çocuklar ise kar yığınlarının arasına girerek karın tadını çıkardı.

