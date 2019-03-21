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Hakkari'de karla zorlu mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Çığ düşmesi sonucu kapanan ve yer yer 7-8 metre karın bulunduğu köy yolu açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyü yolunda yer yer 7-8 metre kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda adeta kar tüneli açarak güçlükle ilerleyebildi.

Söz konusu yolu ulaşıma açan ekipler, bu zorlu çalışmayı cep telefonuyla kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kar kış oğul köyü yol

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