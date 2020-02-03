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Hakkari'de kayak merkezi hafta sonu doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

HAKKARİLİLER, sömestir tatilinin son gününde 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezine akın etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİLİLER, sömestir tatilinin son gününde 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezine akın etti. Ziyaretçiler, kayak yapmanın yanı sıra kar üstünde piknik yaparak, halay çekti.
2019 -2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yıl tatilinin son gününü fırsat bilen kayak severler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'ne akın etti. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ile 15 milyon TL masraf yapılarak donamlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde dolup taştı.
Kar örtüsünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkaran kayak tutkunları, bir yandan kayak yaptı, diğer yandan da kar üstünde mangal yakıp semaver çayı içmenin keyfini yaşadı.
Kayak yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Merga Bütan Kayak Merkezinin, Hakkari’nin, Van’ın, doğunun hatta İran ve Irak’lı vatandaşların ziyaret yeri olduğunu söyledi.
Türkiye’nin en kaliteli karının Hakkari’de bulunduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Şu anda yaklaşık 3 metre civarı kar mevcut ve Türkiye’nin en kaliteli karı burada diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kayak severler burada mutlu bir şekilde gönül rahatlığı ile kayak yapıyor. Hakkari’mizde biz her zaman hayat var diyoruz; hakikaten hayat var. Hakkari, dağları ile Zap Nehri ile raftingi ile kış turizmine, dağ turizminde Türkiye’de en cazip yerlerden biridir. Burada yaptığımız yatırımlarla da bu kayak merkezini daha da cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an bu kayak merkezinde bir otel inşaatımız var. Önümüzdeki yıllarda 5 yıldızlı konaklama yerimizle beraber uluslararası birçok sporcu buraya gelecek, müsabakalar burada düzenlenecektir. Telesiyejimizi uzattık. Pisti 3.5 kilometreye çıkarttık. Yapacağımız diğer yatırımlarla beraber gerek kayak merkezimiz gerek Hakkari’mizin diğer turizm potansiyeli bundan sonra milli ekonomiye, turizme kazandırılacaktır. Hem Hakkarililer hem de civardaki vatandaşlarımız yerliler, yabancılar Hakkari’de turizm adına, kültür, tarih sanat adına güzel vakit geçirebilecekler. Kısacası Hakkari’de hayat var diyoruz ve tüm kayak severleri Hakkari’ye bekliyoruz” diye konuştu.

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