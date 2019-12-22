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Hakkari'de kayak merkezi sezona hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kayak merkezinde 100 yatak kapasiteli otelin ihalesinin yapıldığını, önümüzdeki yıl yapımına başlanacağının müjdesini verdi.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte kayak merkezinde incelemelerde bulundu.
Vali Akbıyık, kayak merkezinin yeni sezona hazır olduğunu belirterek, "Bu kış inşallah telesiyejimiz Hakkari'deki kış turizmine hizmet edecek. Geçtimiz yıl pist uzunluğu bin 200 civarıydı. Ama bu sene pist uzunluğu 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Telesiyej sayesinde buranın kış turizmi daha da artacak. Hakkari'ye her şekilde ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan Hakkari'ye tekstil fabrikasını kurmaya çalışıyoruz, bir taraftan da doğalgazımıza kavuşuyoruz. Bunun yanında Hakkari Valiliğimiz kayak merkezi için de 100 yatak kapasiteli, 50 odalı bir otel ihalesini de yaptık. İlkbaharda yapımına başlayacağız. Biz, bu sezon komşu illerimizin yanı sıra komşu ülkeler İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız" dedi.
Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, bindikleri yeni telesiyejle kayak merkezini inceledi.

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