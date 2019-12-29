Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Merkeze gelenler, 4'lü telesiyej ile yeni pist alanlarının olduğu ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda kayak yaptı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinde, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla hizmet verilecek. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle kayak merkezinde 1200 metre olan pist uzunluğu, 15 milyon lira harcanarak, 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Sezona hazırlanan kayak merkezine, ziyaretçiler gelmeye başladı.

Hakkari'de öğretmenlik yapan Kayserili Tuğba Öztürk, kışı ile meşhur olan kentte kayak yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "4 yıldır burada görev yapıyorum. Buradaki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması üzerine kayak sezonu açıldı. Bizler de buraya gelerek hem kayak hem de piknik yaptık. Çok güzel oldu. Bütün kayakseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

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