HABER

Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari Valiliği'nden yaplan açıklamada, olay bugün sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilomtre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü yakınlarındaki Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Birliğinde nöbet tutan bir asker, silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şahit asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlğı'nda tören düzenleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Ankara’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklamaAnkara’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandıOsmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.