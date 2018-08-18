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Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 22:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

ANKARA,(DHA) - HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hakkari'nin Aktütün bölgesinde askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı:
"Hakkâri/Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

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