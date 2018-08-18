Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

ANKARA,(DHA) - HAKKARİ'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hakkari'nin Aktütün bölgesinde askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı: "Hakkâri/Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum