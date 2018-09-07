Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, 11 yıl sonra yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 6 Eylül'de ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktası'nda yapılan uygulamada 11 yıl önce karıştığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hükmü ve 150 bin lira para cezası olduğu tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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