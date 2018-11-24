Hakkari'de köy muhtarı öğretmenleri evinde ağırladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy muhtarının evinde bir araya gelen öğretmenler, pasta kesti, yer sofrasında yemek yedi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ Köyü'nün muhtarı Necmi Adıyaman, Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu/Ortaokulunda görevli 40 öğretmeni evinde ağırladı.

Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, aşiretin illeri gelenlerinden Mehmet Adıyaman ve aşiret mensuplarının da katıldığı davette, öğretmenler için yapılan pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Öğretmenler ve aşiret mensupları daha sonra yer sofrasında birlikte yemek yedi.

Okul Müdürü Nazmi Üce, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan muhtar Necmi Adıyaman'a teşekkür etti.

