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  4. Hakkari'de köy yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Hakkari'de köy yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Hakkari'de köy yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyü yolu kapandı.

Araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 2 saatlik çalışmanın sonunda yolu açarak, kara saplanan 3 araçtaki 6 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Vatandaşlardan Züleyha Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansuman için hastaneye giderken tipi ve kardan kapanan yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "11 yaşındaki kardeşim sobanın üzerinde çay alırken demliği üzerine döktü ve iki ayağını yaktı. Tedavi için 3 gündür kardeşimi pansuman için merkeze götürüp getiriyoruz. Sabah yola çıktık burada aracımız kara saplanınca mahsur kaldık. Bizimle birlikte bir kaç araç daha mahsur kaldı. Yetkililere haber edilmesi üzerine gelen ekipler araçları mahsur kaldıkları yerlerden çıkarıp yolu açtılar. Bizde yolumuza devam edip hastaneye ulaşacağız inşallah ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Salih Katık ise araçlarıyla kara saplandıklarını ve belediye ekiplerinin kendilerini kurtardığını söyledi.

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Hakkari kar mahsur kalan araçlar Yüksekova

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