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Hakkari'de "Kurşun-Çinko Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "2004'ten günümüze kadar bölgemizde milyonlarca ton çinko, kurşun üretimi gerçekleşmiş, başta İran olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmiştir" - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan: - "2018 yılında sistemimize sunulmuş 107 bin 917 ton kurşun, çinko madeni bilgisi mevcut. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda artacağına eminim. Çünkü izabe ve flotasyon tesisinin kurulmasıyla ilgili sektör temsilcileri yöreye yatırım yapmayı planlıyor"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, maden yatakları ile çıkarılan madenlerin potansiyelinin detaylı araştırılması, buna yönelik öneriler ve madencilerin sorunlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen "Kurşun-Çinko Çalıştayı" başladı.

Vali İdris Akbıyık, Valilik ve Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu'nun iş birliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) desteğiyle düzenlenen çalıştayda, kentin yapısı, konumu ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

Hakkari'nin geçmişte olumsuz bir imajı olduğunu belirten Akbıyık, kentin artık yaylalarında, dağlarında terörün değil, halayların çekildiği, film festivallerinin, galaların, bilim şenliklerinin, fotoğraf sergilerinin, bilimsel sempozyumların yapıldığı bir il olduğunu söyledi.

- "Bölgedeki madencilik ülke ekonomisine ciddi katkı yapmıştır"

Hakkari'nin keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olduğunu vurgulayan Akbıyık, son yıllarda büyük bir değişimin yaşandığı kentin, yatırımlarla kış ve doğa turizminin merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Akbıyık, Hakkari bölgesindeki çinko ve kurşun madenciliğinin 15 yılda ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"2004'ten günümüze kadar bölgemizde milyonlarca ton çinko, kurşun üretimi gerçekleşmiş, başta İran olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmiştir. Bölgede bir metalürji fabrikasının kurulması gerekiyor. Bu tesisin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve ilerlemesine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tespitlerimize göre madenlerimizin tonunu İran'a 200-250 dolara satıyoruz, işlendikten sonra 2500-3000 dolara alıyoruz. Bu ülke ve Hakkari adına önemli bir kayıp. Amatör hesaplarımıza göre izabe tesisi kurulduğunda ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar çinko, kurşun ile ilgili katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

- "Sektör temsilcileri yöreye yatırım yapmayı planlıyor"

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan da son dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının talimatıyla yeni bir maden kanunu yapmaya başladıklarını söyledi. Durceylan, şöyle dedi:

"Biz dedik ki sahadan gelsin bize maden kanunu. Bununla ilgili bütün sivil toplum örgütleri de o süreci başlattılar. Türkiye'de 155 kurşun, çinko işletme izinli çalışma sahası bulunuyor. Hakkari'de kurşun, çinko, kükürt ve krom yataklarımız mevcut. 2018 yılında sistemimize sunulmuş 107 bin 917 ton kurşun, çinko madeni bilgisi mevcut. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda artacağına adım gibi eminim. Çünkü izabe ve flotasyon tesisinin kurulmasıyla ilgili sektör temsilcileri yöreye yatırım yapmayı planlıyor. Bu da ilimiz için bulunmaz bir fırsat diye düşünüyorum."

Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk de çalıştayın Hakkari'de yapılmasının önemine işaret ederek, "Çalıştayımızın amacı, Hakkari'deki kurşun, çinko yataklarının ne olduğu, ne olabileceği, buradaki madenciliğin nasıl gelişebileceği ve nihayetinde de buradaki madenlerden ülkemizin nasıl daha iyi yararlanabileceğini değerlendirmek. Bunun için yol haritasını tartışacağız. Çalıştayda teknik sunumlar olacak. Türkiye'deki kurşun, çinko ile buradakinin kıyaslanması üzerine konuşacağız." dedi.

Hakkari ve Şırnak'ın jeolojik yapısı, kurşun ve çinko yataklarının oluşumu ve bu yatakların Türkiye ile dünyadaki yataklarla karşılaştırılması konularının değerlendirilmesiyle devam eden çalıştaya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, kurum amirleri, çeşitli illerden sektör temsilcileri, mühendisler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve iş adamları katıldı.

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Çalıştay Çinko Hakkari kurşun maden Sektör Yer Altı Kaynakları

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