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Hakkari'de kurtlar ahırdaki koyunlara saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:50 | Son Güncelleme

Kaymaklı köyünde kurtların saldırısına uğrayan 83 küçükbaş hayvan telef oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Kaymaklı köyünde kurtların saldırısına uğrayan bir ahırdaki 83 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında besici Kamil Erdem'e ait ahırda bulunan oğlak, keçi ve koyunlardan oluşan 120 küçükbaş hayvana kurtlar saldırdı.

Sürü olduğu belirtilen kurtların saldırısında, 83 hayvan telef oldu.

Durumu fark eden Erdem'in haber vermesi üzerine olay yerine giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Hayvan Kürt Küçükbaş saldırı

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