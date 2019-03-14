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Hakkari’de lapa lapa kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Baharın beklendiği Hakkari’de lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Hakkarili vatandaşlar, Mart ayının ortalarında kar sürpriziyle karşılaştı.

Hakkari’de lapa lapa kar yağışı

Baharın beklendiği Hakkari’de lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hakkarili vatandaşlar, Mart ayının ortalarında kar sürpriziyle karşılaştı. Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.
Lapa lapa kar yağışı ve Türk bayraklarının güzel görüntüsü ise çarşı merkezine ayrı bir renk kattı. Kentteki kar yağışı, belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Tacettin Karaman isimli vatandaş, karın tarım alanlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek, “Kar berekettir. Yağan kar memleketimize bereket getiriyor. Bizim için sürpriz oldu. Bu zamanda yağan kar, toprağın içine sızarak bereket getirecek” dedi.

Hakkari’de lapa lapa kar yağışı

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