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Hakkari'de mayıs ayında kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi mayıs ayı olmasına rağmen hafta sonları kayakseverlerle dolup taşıyor.

Hakkari'de mayıs ayında kayak keyfi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi mayıs ayı olmasına rağmen hafta sonları kayakseverlerle dolup taşıyor. Kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan kayak gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye'nin sahil kentlerinde vatandaşlar denize girmeye başlarken, Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda ise kayak yapılıyor. Merkez Mayıs ayı olmasına rağmen vatandaşlarla dolup taşıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilen kayak merkezi, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmlen halen kayakseverler tarafından dolup taşıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kayak ve bisiklet gösterisi yapıldı. 80 sporcunun katıldığı kayak gösterisinde, sporcular ellerindeki Türk bayrakları ile 100. yıl halkası oluşturup, kayak yaptı. Kayak gösterisinin ardından da sporcular kent merkezine kadar bisiklet turu yaptı. Bisiklet turu sırasında da uçurtmalar uçuruldu.
SAHİLLERDE DENİZ KEYFİ, HAKKARİ'DE KAYAK GÖSTERİSİ
Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 100'üncü yıl dönümü anısına Hakkari'de kayak ve bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Güldal,"Bu kapsamda Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak burada değişik aktiviteler yaptık. Bugün ise 100'üncü yılı vurgulayacak sporcularımızla kayak sporu etkinliğini düzenledik. Türkiye'nin bir çok yerinde millet denize girerken, sahillerde gezerken burada hala 2 metrenin üzerinde kar mevcut. Bu karın keyfini gençlerle, sporcularla ve vatandaşlarımızla çıkarıyoruz. Bu da Türkiyemizin güzellikleri demektir.Bugün 100 sporcumuzla biz 100'ünü yıl anısını canlandırdık. Tüm kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz. Mayıs ayında olmamısa rağmen hala kayak yapıyoruz" dedi.
HAKKARİ'NİN DOĞASINA HAYRAN KALDIM
Kayseri'den Hakkari'ye atanan Kayak Antrenörü Ayşe Vural ise, Hakkari dağlarındaki doğa güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek,"Kayseri'den Hakkari'ye geldim. Hakkari'de 18 Mayıs'ta kayak yapmak çok güzel bir duygu. Doğası harika. Türkiye'nin diğer tarafında denize girilirken, burada kayak yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Tüm kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz" diye koruştu.
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Hakkari'de mayıs ayında kayak keyfiHakkari'de mayıs ayında kayak keyfiHakkari'de mayıs ayında kayak keyfiHakkari'de mayıs ayında kayak keyfi

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