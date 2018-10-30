Hakkari'de minibüse gizlenmiş 30 tüfek bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde minibüse gizlenmiş 30 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tekeli köyünde 29 Ekim günü yapılan arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bir minibüsün içerisine gizlenmiş 30 gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

