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Hakkari’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Hakkari’de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “İlimiz merkez Akkuş köyü ve Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 6 ayrı sığınak tespit edilmiş olup yapılan aramalarda; 87 adet bixi mühimmatı, 5 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz, 2 adet termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 adet fünye, 2 adet koli bandı, 6 adet büyük tüp, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Hakkari’de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “İlimiz merkez Akkuş köyü ve Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 6 ayrı sığınak tespit edilmiş olup yapılan aramalarda; 87 adet bixi mühimmatı, 5 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz, 2 adet termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 adet fünye, 2 adet koli bandı, 6 adet büyük tüp, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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