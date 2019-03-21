Hakkari'de nevruz coşkuyla kutlandı

HAKKARİ (AA) - Baharın habercisi olarak kabul edilen nevruz, Hakkari'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bulvar Caddesi'ndeki belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali İdris Akbıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Baharın da yazın da Hakkari ve tüm Türkiye'de daha güzel olacağını belirten Akbıyık, ''İnsanımız daha neşeli daha mutlu günler görecek. Tüm Hakkari halkının Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Barışa, sevgiye, iyiliğe, insanlığa vesile olsun inşallah.'' diye konuştu.

Vali Akbıyık, daha sonra Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim ile nevruz ateşini yaktı.

Daha sonra etkinliğe katılan asker, polis ve vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Halk oyunları gösterisi ve "dengbej" dinletisi sonrasında Akbıyık, Epcim, asker, polis ve vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri de katıldı.

