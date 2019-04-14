HABER

Hakkari'de nisanda kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kentin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olduğu pistte kayak yapmanın keyfini yaşadı

HAKKARİ (AA) - Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, nisana rağmen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin yolunu tuttu.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkeze gelenler, kayak ve kızaklarla kaydı, snowboard yaptı.

Vatandaşlardan Nevzat Güler, bazı illerde deniz sezonunun başladığını, burada ise hala kayak yapıldığını söyledi.

Kentin kayak alanında gelişen bir yer olduğunu anlatan Güler, "Buradan başarılı sporcular çıkıyor. Pistimiz güzel. Şu an pistte 2 metre kar var. Yeni yatırımlarla burası daha güzel olacak. Geçen sene kar az yağmasına rağmen hazirana kadar kayak yapıyorduk. Bu sezon da haziranın sonunu bulur." dedi.

Ercan Kaynak da kentin yüksek kesimlerinde 2-3 metre kar olduğunu dile getirerek, "Halen kayak merkezine geliyoruz. Çoğu doğu ve batı ilinde kayak merkezleri kapanmış durumdayken biz nisanın ortasında kayak keyfi yaşıyoruz. Burada emek sarf eden tüm çalışanlara ve Valimiz İdris Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
İmamoğlu: Seçimden önce maçlara gideceğimi paylaşmıştımİmamoğlu: Seçimden önce maçlara gideceğimi paylaşmıştım
Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlikKaraman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari kayak kayak keyfi Merga Bütan Kayak Merkezi nişan

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.