Hakkari'de nisanda kayak keyfi

HAKKARİ (AA) - Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerden Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, nisana rağmen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin yolunu tuttu.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkeze gelenler, kayak ve kızaklarla kaydı, snowboard yaptı.

Vatandaşlardan Nevzat Güler, bazı illerde deniz sezonunun başladığını, burada ise hala kayak yapıldığını söyledi.

Kentin kayak alanında gelişen bir yer olduğunu anlatan Güler, "Buradan başarılı sporcular çıkıyor. Pistimiz güzel. Şu an pistte 2 metre kar var. Yeni yatırımlarla burası daha güzel olacak. Geçen sene kar az yağmasına rağmen hazirana kadar kayak yapıyorduk. Bu sezon da haziranın sonunu bulur." dedi.

Ercan Kaynak da kentin yüksek kesimlerinde 2-3 metre kar olduğunu dile getirerek, "Halen kayak merkezine geliyoruz. Çoğu doğu ve batı ilinde kayak merkezleri kapanmış durumdayken biz nisanın ortasında kayak keyfi yaşıyoruz. Burada emek sarf eden tüm çalışanlara ve Valimiz İdris Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

