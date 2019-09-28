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Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Yaralanan bir öğrencinin daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüsün Serhatkale mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Sevcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavileri ise sürüyor.

Derecik ilçesinde 27 Eylül'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari öğrenci servisi ölümlü kaza

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