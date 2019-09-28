Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüsün Serhatkale mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Sevcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavileri ise sürüyor.

Derecik ilçesinde 27 Eylül'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

