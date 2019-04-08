Hakkari'de Ore ve Ağaçdibi şelalerine doğa yürüyüşü düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) Ore ve Ağaçdibi şelalelerine doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kent merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri ile doğaseverlerden oluşan 73 kişilik grup, kent merkezinden araçlarla Ağaçdibi köyüne gitti.

Buradan yaklaşık 2 saat yürüyerek Ore Şelalesi'ne ulaşan doğaseverler, buradaki programın ardından Ağaçdibi Şelalesi'ne hareket etti.

Zorlu yolculuğun ardından şelaleye ulaşan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri fotoğrafladıktan sonra halay çekti.

Dernek üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, CİSAD olarak yılın her döneminde doğa yürüyüşü, tırmanış gibi etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kentin dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Ertunç, ''Tüm doğaseverlerle doğa yürüyüşü, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting yapıyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere beraber şahitlik etmek istiyoruz." diye konuştu.

