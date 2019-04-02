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Hakkari'de, 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Vali İdris Akbıyık, yürüyüşe katılarak, "Bizler her zaman onların yanındayız.

Hakkari'de, 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Vali İdris Akbıyık, yürüyüşe katılarak, "Bizler her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" dedi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binası önünden başlatılan yürüyüşe; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, kurum amirleri, otizmli çocuklar ile aileleri katıldı. Otizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı yürüyüş, çevre yolunda bulunan Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Vali Akbıyık, yürüyüşün ardından Gençlik Merkezi'nde otizmli çocuklarla masa tenisi oynayıp, onların gösterilerini izledi. Otizmli çocuklarla her zaman beraber olduklarını belirten Akbıyık, "Hayatın içindeler. Bizler de her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" diye konuştu.

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Hakkari'de, 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşüHakkari'de, 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşüHakkari'de, 'Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü

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