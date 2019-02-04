Hakkari’de Öykü Arin için kök hücre kampanyası

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Hakkari Şubesi üyeleri, lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için kök hücre kampanyası başlattı.
Türkiye ve Avrupa’nın birçok yerinde olduğu gibi Hakkari’de de KESK üyeleri tarafından lösemili Öykü Arin Yazıcı için kök hücre kampanyası başlatıldı. Bulvar Caddesi üzerindeki Kızılay kan alma aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Burada açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Musa Bor, Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kampanyaya KESK Hakkari Şubeler Platformu olarak destek verdiklerini belirterek, “Bizler de bu kampanyaya katılıp kök hücre bağışında bulunacağız. Bütün üyelerimize ve halkımıza da çağrımızdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstersinler. Öykü Arin Yazıcı için herkes en azından iki tüp kök hücre bağışında bulunsun” diye konuştu.
Açıklamanın ardından KESK üyeleri sırayla kök hücre bağışında bulundu.
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