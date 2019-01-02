HABER

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanların 4 Ocak'tan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 31 bölgenin 4 Ocak saat 00.00'dan 18 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı bildirildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtıHer yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı
Hayata 1 gün tutunabilen üçüzlere Türk bayraklı vedaHayata 1 gün tutunabilen üçüzlere Türk bayraklı veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari hakkari valiliği özel güvenlik bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Skandal sınav sorusu!

Skandal sınav sorusu!

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.