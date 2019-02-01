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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmekten ve seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidinden ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.''

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 31 bölgenin, 3 Şubat Pazar günü saat 00.00'dan, 17 Şubat Pazar günü saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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"özel güvenlik bölgesi" uygulaması Hakkari

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