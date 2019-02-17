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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Merkez ile 4 ilçedeki bazı alanlar, yarından itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Açıklamada, tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 31 bölgenin, 18 Şubat günü saat 00.00.01'den 4 Mart günü saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilerek, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığına işaret edildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

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"özel güvenlik bölgesi" uygulaması Hakkari

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