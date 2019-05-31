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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, il merkezi ve 4 ilçesindeki 5 bölgenin 1 Haziran'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 1 Haziran saat 00.00'dan 15 Haziran saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Çukurca Derecik Hakkari özel güvenlik bölgesi Şemdinli Yüksekova

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