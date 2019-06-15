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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Hakkari'de, il merkezi ve 4 ilçedeki 5 bölge yarından itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, il merkezi ve 4 ilçedeki 5 bölgenin yarından itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 16 Haziran saat 00.00'dan 30 Haziran saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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