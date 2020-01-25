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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 27 Ocak saat 00.00'dan 10 Şubat saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
"özel güvenlik bölgesi" uygulaması Hakkari

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