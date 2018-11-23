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Hakkari'de patlayıcı düzenekli 'maket uçak' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 23:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Derecik ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekli maket uçak ile maket uçak yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Derecik ilçesinde, jandarmanın yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekli maket uçak ile maket uçak yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.
Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Oylum ve Akdemir Mezraları arasında kalan boş arazide, jandarma tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlerce patlayıcı düzenekle güçlendirilmiş, maket uçak ile maket uçak yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22.11.2018 günü İlimiz Derecik İlçesine bağlı Oylum ve Akdemir Mezraları arasında kalan boş arazide yapılan aramada, üzerinde patlayıcı madde düzeneği bulunan 1 adet maket uçak ile ikinci bir maket uçağa ait parçalar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir'' denildi.

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