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Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüp ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve büyük tüp ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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