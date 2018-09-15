Hakkari'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, bomba ve mühimmat ele geçirildi.
Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat buldu. Ele geçirilen 13 adet RPG-7 roket atar mermisi ve sevk fişeği, 17 el bombası, 210 Bixi mermisi ve 120 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi muhafaza altına alındı.
Bölgede operasyonları sürdüğü bildirildi.
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