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Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

ŞEHİT ANNESİ VALİYE SARILARAK, ’OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN’ DİYE FERYAT ETTİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı  (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) cenazesi, akşam Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya  gönderildi.

Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)

ŞEHİT ANNESİ VALİYE SARILARAK, ’OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN’ DİYE FERYAT ETTİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) cenazesi, akşam Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Törene katılan şehidin annesi Ayfer Dökmeci, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a sarılarak, "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Size güveniyorum" diye feryat etti.
Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin dün yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Jandarma Uzman Çavuş Dökmeci şehit oldu. Şehit uzman Çavuş Dökmeci için Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda saat 23.45’te tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehidin annesi Ayfer Dökmeci, asker ve polisler katıldı. Şehit Dökmeci’nin helikopterden indirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Ankara’ya uğurlanmak üzere uçağa konuldu.
'OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN'
Törene katılan şehit Jandarma Uzman Çavuş'un annesi Ayfer Dökmeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Asker üniforması giyen ve güçlükle ayakta kalan Dökmeci'yi Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve kadın komutanlar teselli etti. Vali Toprak'a sarılan Dökmeci, "Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye feryat etti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit (2)

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