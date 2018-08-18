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Hakkari'de PKK'lı 2 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ''nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ''nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.
​Yüksekova'da PKK'lı 2 teröristin Değerli köyü Köycük mezrasında gizlendiği tespit edilince operasyon düzenlendi. 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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